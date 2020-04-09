Руководство банка «Восточный» приняло решение застраховать от коронавируса (COVID-19) 7 тыс. сотрудников, непосредственно занятых в обслуживании клиентов, а также обеспечивающих бесперебойность работы банка. Страховое покрытие на одного работника составит 500 тыс. рублей, а общая сумма, таким образом, — 3,5 млрд, следует из сообщения банка.

Если сотрудник банка заболеет коронавирусом, то страховой полис позволит ему получить за каждый проведенный в больнице день 5 тыс. рублей, которые он может направить в том числе и на лечение.

«Страхование сотрудников осуществлено за счет банка», — подчеркнул председатель правления «Восточного» Вячеслав Арутюнян.



В банке напомнили, что он первым на российском рынке предложил застраховаться от коронавируса. Страховой продукт «АнтиКоронаВирус» разработан совместно со страховой компанией «Арсеналъ» и направлен на страхование физических лиц от временной нетрудоспособности, а также на случай наступления летального исхода, возникшего в результате болезни. Продажи страхового полиса начались 11 марта 2020 года в отделениях и на сайте банка «Восточный». За неполный месяц страховку «АнтиКоронаВирус» приобрело более 5 тыс. человек.