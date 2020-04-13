Страховое покрытие на одного работника банка составит 500 тыс. рублей.

Если сотрудник банка заболеет коронавирусом, то страховой полис позволит ему получить за каждый проведенный в больнице день 5 тыс. рублей, которые он может направить в том числе и на лечение.

«Банки отнесены к перечню организаций, которые не должны приостанавливать свою работу даже в текущих условиях жестких противоэпидемиологических ограничений. И даже во время карантина мы продолжаем работать и обслуживать клиентов. Сотрудники являются нашим главным и самым ценным активом, поэтому в это непростое время, помимо общепринятых и рекомендованных мер борьбы с коронавирусной инфекцией, мы решили предоставить нашим сотрудникам дополнительные гарантии защиты их интересов. Страховой полис «АнтиКоронаВирус» позволит получить тем, кто трудится в отделениях и контактных центрах, а также поддерживает бесперебойность работы банковских сервисов, дополнительную финансовую поддержку в случае заболевания COVID-19. Страхование сотрудников осуществлено за счет банка», - сообщил председатель правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян.

Банк «Восточный» первым на российском рынке предложил застраховаться от коронавируса. Страховой продукт «АнтиКоронаВирус» разработан совместно со страховой компанией «Арсеналъ» и направлен на страхование физических лиц от временной нетрудоспособности, а также на случай наступления летального исхода, возникшего в результате болезни. Продажи страхового полиса начались 11 марта 2020 года в отделениях и на сайте банка «Восточный». За неполный месяц страховку «АнтиКоронаВирус» приобрело более 5 тыс. человек.

«Мы всегда готовы к взаимовыгодным партнерским отношениям, а с банком «Восточный» нам удалось оперативно предложить столь необходимый в сегодняшних реалиях страховой продукт на российском рынке. Страхование сотрудников банка — это яркий пример для других руководителей, как можно обеспечить дополнительную защиту своим сотрудникам» - прокомментировал генеральный директор СК «Арсеналъ» Анатолий Сандимиров.