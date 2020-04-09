БайкалИнвестБанк предлагает открыть новый вклад «Время роста» .

Минимальная сумма – 10 тыс. рублей, 100 долларов и евро. Сроки размещения денежных средств – три, шесть месяцев и один год. Процентные ставки в рублях составляют 4,4–5,8%, в долларах – 0,2–0,6%, в евро – 0,01% годовых. Возможно пополнение в течение всего срока вклада.

Также допускаются расходные операции до неснижаемого остатка, который установлен в размере 300 тыс. рублей, 3 тыс. долларов и евро. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет. Условиями договора предусмотрено льготное досрочное расторжение.

Оформить вклад можно в отделении банка или онлайн.