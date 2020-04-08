ВТБ 8 апреля начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям во всех регионах своего присутствия краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом в среду сообщили в банке.

Программа государственной поддержки предназначена для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее сильно пострадавших в результате COVID-19. Первые кредиты под 0% будут предоставляться клиентам банка на срок до шести месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте РФ, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

«31 марта в Москве мы уже реализовали пилотные выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, а сегодня начинаем принимать заявки во всех регионах страны. Кроме государственных, ВТБ также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса. На сегодняшний день нам поступило уже более 1,5 тысячи таких обращений от клиентов. Мы уверены, что предлагаемые нами меры помогут им в этот непростой период сохранить свой бизнес», — комментирует заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

«ВТБ готов предложить различные решения для помощи среднему и малому бизнесу: специальные льготные продукты рефинансирования текущей задолженности, реструктуризацию действующих кредитов как по основном долгу, так и по процентам и комиссиям. Помимо этого заемщикам ВТБ могут быть предоставлены кредитные каникулы», — указано в релизе.



На сайте банка создан специальный раздел поддержки предпринимателей vtb.ru/stayhome. Там размещены ответы на актуальные вопросы, собрана информация о продуктах и дистанционных сервисах, предложениях партнеров.