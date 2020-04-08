Российские власти обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска во время нерабочего периода из-за пандемии коронавируса. Как рассказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство страны решит, какие меры могут быть приняты в этой ситуации и будут ли они приниматься.

«Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба, правительства, и, конечно же, на это обращают внимание», — ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать случаи, когда в стране отправляют работников в неоплачиваемые отпуска в целом ряде компаний.

Пескова еще спросили, будут ли вводиться дополнительные меры по выявлению такого рода нарушений и можно ли в нынешних условиях закрыть глаза на такие действия бизнеса. Пресс-секретарь посоветовал обратиться с этим вопросом в Кабмин.

«Будут ли какие-то меры приниматься и какие могут приниматься меры — это я вас перенаправляю туда, в правительство», — отметил он.

Эффект от режима самоизоляции, который был введен в России в конце марта, будет понятен во второй половине следующей недели, заявил Песков. «Как и когда выходить — предстоит еще принять это решение в зависимости от развития ситуации. Все (участники совещания у президента Владимира Путина. — Прим. ред.) также говорили, что будет понятно где-то на следующей неделе, в конце следующей недели, какой эффект от того режима, в котором мы пребываем сейчас», — сказал он.

«Мы имеем возможность исходить из опыта других стран (и Европы, и Азии, и США) и, уже отталкиваясь от этого, принимать решения», — добавил пресс-секретарь.