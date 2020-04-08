Субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) должно хватить полгода отсрочки по кредитам, чтобы начать восстановительный курс после карантинных мер, считает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.



«Потому что по всем прогнозам, из которых мы сегодня исходим, которые есть у нас и подготовлены по линии здравоохранения, полугода должно хватить, чтобы закончился острый период ограничительных мер и начался восстановительный курс. Поэтому пока наши меры ориентированы до 30 сентября», — объяснил Мамута.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который позволяет субъектам МСП из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей получить отсрочку или снизить платеж по кредиту на период до шести месяцев. В льготный период при этом на сумму кредита продолжают начисляться проценты. Программа предназначена для поддержки компаний, работающих в сфере туризма (авиаотрасль, туроператоры, гостиничный бизнес), общественного питания, занимающихся проведением досуговых и спортивных мероприятий, организацией конференций и выставок, а также предоставляющих бытовые услуги населению и услуги дополнительного образования.