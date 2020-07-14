Выплата в Москве пособий гражданам, потерявшим работу, в упрощенном порядке начнется в четверг, 9 апреля. Об этом на своем сайте сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Очень важна адресная поддержка москвичей, не по своей вине попавших в сложную ситуацию с доходами. В эти дни многие горожане потеряют работу или будут вынуждены временно свернуть свой бизнес. Помочь им считаю важнейшей личной задачей и задачей правительства Москвы», — подчеркнул он.

Собянин напомнил, что в среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов. «Это очень правильно. Подготовительные работы мы провели и уже с завтрашнего дня начнем выплаты», — написал мэр Москвы.

Кроме того, глава государства поручил региональным властям разработать дополнительные меры поддержки своих граждан, указал Собянин.

«В Москве мы уже ввели региональную компенсационную доплату, повышающую размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц (самый большой в стране). Но по действующему порядку получить эту доплату непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции — сложно вдвойне. Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и в то же время адресный порядок этой доплаты… Среди прочего — необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции невозможно… Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от трех до пяти дней. Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости должна быть максимально необременительной для граждан. Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни», — рассказал мэр столицы.

Также он обратился к бизнесу: «Прошу максимально, насколько возможно, обеспечить доходы своих работников, не «сокращать» их. Ваши работники — основа вашего благополучия, вашего бизнеса и вашего будущего. Очень прошу не забывать об этом».



«Но если случится так, что люди останутся без работы и доходов, мы не бросим их в беде», — заверил Собянин.