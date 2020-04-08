Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прогнозирует дефицит бюджета по итогам 2020 года на уровне более 10% при сохранении текущих цен на нефть и ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Все будет зависеть от того, насколько успешно завтра пройдут переговоры, [как можно] стимулировать рост цен на нефть на международном рынке. Если сегодня цены на нефть не увеличатся, то мы можем говорить о том, что на конец года мы будем иметь дефицит бюджета, который будет исчисляться числами более 10%», — сказал он, имея в виду встречу стран ОПЕК+.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ истекло 31 марта, так как Россия и Саудовская Аравия не смогли прийти к взаимопониманию по условиям его продления. Выход из сделки спровоцировал ряд заявлений о намерении довести добычу до максимума. Так, королевство намеревалось увеличить добычу с апреля до 12,3 млн баррелей в сутки. Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который позволяет субъектам МСП. Прекращение действия договоренности в совокупности с падением спроса на нефть из-за распространения коронавируса привел к сильнейшему за 20 лет падению цен на нефть. В начале апреля после переговоров с США Эр-Рияд инициировал возобновление переговоров на базе ОПЕК+. Всего в нем могут принять участие 36 стран, включая Россию.