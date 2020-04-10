Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым обнулить налоги для малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях нестабильности в экономике, связанной с распространением коронавируса и введением ограничительных мер для его нераспространения. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы предлагаем все-таки для малого и среднего бизнеса принять решение, которое принято в некоторых странах, например Казахстане. Мы предлагаем сегодня забыть про налоги для малого бизнеса. Просто сделать ставку 0%, вообще забыть о том, что малый бизнес является фискальным источником бюджета», — сказал Титов.

По его словам, такая мера может привести к рискам дробления бизнеса, отказу от составления налоговой отчетности, однако риски будут оправданны.

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. Правительство будет расширять и корректировать перечень мер по поддержке предпринимателей, испытывающих трудности на фоне пандемии коронавируса, говорил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.