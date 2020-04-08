Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка » в качестве поддержки своих клиентов отменяет аннулирование бонусов до 1 июня 2020 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



По действующим правилам программы лояльности срок жизни бонусов «Спасибо» — два года. Если бонусы, накопленные 24 месяца назад и ранее, не были использованы участником в течение этого времени, они аннулируются.

«В соответствии с вводимыми изменениями в программе лояльности бонусы, полученные участниками более 24 месяцев назад, не будут аннулироваться до 1 июня 2020 года. Для того чтобы этого не произошло и после 1 июня, достаточно просто списать необходимую сумму бонусов на покупку у партнеров программы или воспользоваться опцией перевода бонусов», — говорится в релизе.

По данным аналитиков программы лояльности, инициатива по сохранению бонусов и продлению срока их списания затронет 7 млн из 44 млн участников программы лояльности — тех, кто по какой-то причине не потратил полностью бонусы, полученные более двух лет назад.

Среди компаний-партнеров, которые присоединились к акции: маркетплейс «Беру!», онлайн-кинотеатр Okko, доставка еды Delivery Club, Apple Music, «Спортмастер», «М-видео», «ЛитРес» и многие другие. Всего клиентам «Спасибо от Сбербанка» доступно более 40 предложений по списанию бонусов не выходя из дома.