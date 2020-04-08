В федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которых хватит на исполнение поручений президента в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

«У нас в федеральном бюджете зарезервированы сотни миллиардов рублей, которые позволят выполнить поручения главы государства», — отметил Рябухин.

По его словам, средств хватит на дополнительные выплаты по всем статьям расходов, о которых сказал президент. «Это и дополнительные выплаты врачам, социальная поддержка граждан, меры по поддержке экономики», — пояснил он.

Как заявил Рябухин, из 18 трлн рублей расходных обязательств есть возможность перераспределить сотни миллиардов рублей на решение тех актуальных задач, которые поставил президент.

«Благодаря тому, что мы внесли изменения в Бюджетный кодекс и закон о бюджете, в этих нестандартных условиях мы предоставили Кабмину право самим принимать решение по бюджетным расходам. Внеочередного заседания Совета Федерации не потребуется», — сказал законодатель.