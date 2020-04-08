Севергазбанк продлевает период обслуживания банковских карт, срок действия которых закончился в феврале — марте 2020 года, говорится в релизе финучреждения.

Карты (независимо от вида платежной системы) продолжат обслуживаться до 30 апреля 2020 года включительно.

«Карты с истекшим в феврале — марте сроком действия продолжат работать в системах дистанционного банковского обслуживания Севергазбанка (мобильный и интернет-банк), а также в банкоматах Севергазбанка и банкоматах сторонних кредитных организаций. Для удобства клиентов продолжит осуществляться бесплатное пополнение просроченных карт с помощью сервисов перевода с карты на карту на сайте Севергазбанка. В онлайн-магазинах и POS-терминалах операции по таким картам будут возможны при отсутствии дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера», — сказано в сообщении.

Если карта была зарегистрирована в кошельках Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin, то она продолжит работать. Кешбэк по картам продолжит начисляться по соответствующим тарифам, также будет действовать подключенная ранее услуга СМС-информирования, отметили в банке.