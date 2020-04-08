Сбербанк переводит свои офисы в обычный режим работы, следует из сообщения кредитной организации.

«Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Отделения банка начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля», — говорится в релизе.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин уточнил, что с учетом пожеланий клиентов и исходя из их интересов «с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы».

Режим работы индивидуален для каждого отделения. Обслуживание юридических лиц также будет осуществляться по стандартному графику.

«Банк непрерывно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах», — отмечается в релизе.



Вместе с тем банк настоятельно рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, по возможности избегать расчетов наличными и пользоваться услугами отделений и банкоматов только в случае крайней необходимости, чтобы минимизировать посещение общественных мест и, следовательно, вероятность заражения COVID-19.