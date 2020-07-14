Сбербанк отменил комиссию за пополнение своих карт с карт других банков до 1 мая 2020 года — на время всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Перевести деньги с одной карты на другую за несколько секунд можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или на сайте банка. Использование цифровых каналов в текущей обстановке — не только наиболее быстрый, удобный и выгодный (с учетом отмены комиссии), но также самый безопасный способ пополнить карту Сбербанка с карты другого банка», — говорится в релизе.



Сервис пополнения карты Сбербанка с карты других банков в «Сбербанк Онлайн» ежемесячно используют около 250 тыс. клиентов банка.



«В период самоизоляции, когда выход на улицу сопряжен с дополнительными рисками, мы отменили комиссию за онлайн-пополнение, чтобы людям не пришлось лишний раз пользоваться банкоматом и сталкиваться с наличными деньгами, которые могут стать переносчиком вируса», — прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка Дмитрий Малых.