Сбербанк открыл группе «Дело» кредитную линию почти на 59,9 млрд рублей в рамках финансирования выкупа акций у миноритариев «Трансконтейнера». Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает ТАСС.

«Сбербанк открыл группе «Дело» кредитную линию на 59 миллиардов 867 миллионов рублей. Средства сегодня предоставлены клиенту. Таким образом, Сбербанк полностью выполнил свои обязательства по финансированию выкупа акций у миноритариев «Трансконтейнера», — сказал Попов.