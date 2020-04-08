При сохранении нынешних темпов роста производительности труда Россия ориентировочно к 2040 году могла бы перейти на трехчасовой рабочий день, пишут «Известия» . Это будет возможно при условии, если предприятия начнут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не проводить сокращения, считают сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

За последние 90 лет трудовая неделя в промышленности в экономически развитых странах уменьшилась ориентировочно с 50 до 35 часов, то есть в среднем она сокращалась на 10 минут в год, рассчитали ученые. Для достижения прогнозируемых значений потребовалось бы сокращение рабочего времени на 21 минуту в расчете на семидневку. В этом случае уже сегодня были бы вероятны 18,5 трудового часа в неделю и смены длительностью 3,5 часа, считают исследователи. В существующих же реалиях к 2030 году можно ожидать, что сотруднику нужно будет работать не меньше 33 часов в неделю. В современной экономике, где доля занятости в производстве существенно уступает доле работающих в непроизводственной сфере, отпадает необходимость в использовании экономии труда в производстве для перераспределения рабочей силы в пользу сферы услуг, говорится в работе. Так, возможно использование всего сэкономленного времени человеческого труда для сокращения продолжительности смен, считают исследователи. При таком сценарии введение трехчасового рабочего дня в России возможно к 2040 году, утверждают они.

При условии роста производительности труда на 30% каждые три года на абстрактном предприятии с восьмичасовых смен можно перейти к трехчасовым за десять лет. При этом выпуск увеличился на 37,5%, прибыль — на 21,9%, численность персонала — на 67%, средняя зарплата — на 10,3%.

Согласно национальным целям развития, принятыми в 2018 году, производительность труда в экономике к концу 2024 года должна набрать темп роста, очищенного от инфляции, в объеме не менее 5% в год, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Это обеспечит к 2040 году удвоение показателя. Прогнозных расчетов на этот срок не проводилось, подчеркнули в министерстве. С таким горизонтом событий значительную роль будут играть глобальные события, вроде кризисов и технологических революций, что делает прогноз малоприменимым, добавили в пресс-службе ведомства.

По мнению экспертов, прогноз вряд ли можно считать реалистичным. Увеличение заработной платы и прибыли будет, как и сейчас, достигаться за счет сокращения рабочих мест, то есть увольнений. Для реализации идеи потребуется жесткий контроль со стороны государства, полагают эксперты. Также для роста производительности труда необходимы значительные инвестиции в производство, модернизация оборудования, оптимизация процессов, создание эффективной организационной структуры. Необходимо совершенствование менеджмента, непрерывное и качественное обучение персонала, пояснили эксперты.