Росгосстрах Банк повысил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.

Доходность депозита «Главная дорога» составит 5,75% годовых. Пополнение не предусмотрено.

«Движение вперед» открывается под 5,25% годовых. Возможны дополнительные взносы.

Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей. Срок — 367 дней. При открытии онлайн, а также для клиентов банка процентные ставки будут увеличены на 0,25 п. п.

«Двойная выгода» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) оформляется под 8,25% годовых. Дополнительные взносы не предусмотрены. Депозит открывается при условии оформления накопительного или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО «СК «Росгосстрах Жизнь».

Проценты по всем вкладам выплачиваются в конце срока.