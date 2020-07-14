Ранее правительство ограничило максимальную сумму кредита, по которому можно взять отсрочку.
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать кредитные каникулы доступными для большего числа граждан.
«В марте дал поручение предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Прошу правительство вернуться к данному вопросу и рассмотреть возможность расширения той меры поддержки, чтобы она была доступной для большего количества людей», — сказал Путин перед селекторным совещанием с министрами и главами регионов.
Напомним, 25 марта президент выступил с первым обращением к гражданам на фоне распространения коронавируса в стране. Он предложил на законодательном уровне ввести каникулы для граждан по потребительским и ипотечным кредитам. В начале апреля был принят и вступил в силу соответствующий закон. Однако правительство ограничило максимальную сумму кредита, по которому можно взять отсрочку. Так, лимит по потребительскому кредиту составил 250 тыс. рублей, по автокредиту — 600 тыс. рублей, по ипотеке — 1,5 млн рублей. По оценке Объединенного кредитного бюро, более половины россиян с ипотекой не смогут воспользоваться кредитными каникулами.
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