Центробанк расширил возможности банков по получению льготного фондирования под 4%, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на вебинаре в Торгово-промышленной палате. Теперь около 90 банков смогут получить от регулятора средства по льготной ставке на выдачу «зарплатных» кредитов малому бизнесу под 0%.

«ЦБ расширил возможность получать наши льготные деньги под 4% годовых для максимально широкого круга банков. Ориентировочно в этой программе сможет принять участие около 90 банков. Это охватывает подавляющее большинство всех предприятий малого и среднего бизнеса», — отметил Мамута.

Напомним, некоторые банки после обращения президента России Владимира Путина уже начали выдавать малому и микробизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам. В соответствии с условиями госпрограммы предприниматели могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые шесть месяцев ставка по кредиту составит 0%, а затем она вырастет до 4%. Кредит выдается в расчете одного МРОТ на каждого сотрудника, умноженного на шесть месяцев.