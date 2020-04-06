Бизнес с момента объявления выходных резко ужесточил зарплатную политику — если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на результаты опроса Центра стратегических разработок (ЦСР).

Так, перед началом карантина 20% предпринимателей ожидали, что будут вынуждены снижать сотрудникам зарплаты, спустя неделю 21% респондентов заявил об уменьшении выплат работникам. Также до карантина 2% компаний не исключали увольнений, но не приступали непосредственно к сокращениям, сейчас 16% организаций уже уволили часть сотрудников, 29% организаций отправили персонал в неоплачиваемый отпуск, еще 22% планируют такой шаг. Почти половина респондентов перевели работников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты, к ним намерены присоединиться еще 20%.

Согласно опросу ЦСР, 54% компаний ожидают снижения выручки в среднем на 24%. Падение операционной прибыли почти на четверть прогнозируют 36% респондентов. В результате резкого ухудшения финансовых показателей значительная часть компаний начинает готовиться к банкротству — 28% организаций не исключают этого в ближайшие месяцы. Больше всего предпринимателей, столкнувшихся с таким риском, в торговле и сфере услуг — 37%, а также в сфере транспортировки и хранения — 31%. Меньше всего банкротства ожидают энергетические и ресурсные компании — 13%. Также значительно вырос уровень неопределенности — с 10% неделю назад до 17% на сегодня.

Одна из причин опасений бизнеса — недостаточная эффективность анонсированной господдержки: девять из десяти предпринимателей слышали о плане правительства, их существенная часть смутно представляет, какие инструменты в нем содержатся, следует из данных ЦСР. Половина организаций не знает о целевых займах по нулевой ставке для выплаты зарплаты, моратории на банкротства, снижении кредитных обязательств для МСП, 36% компаний малого и среднего бизнеса не информированы о понижении уровня социальных отчислений с 30% до 15%, 24% респондентов не в курсе отсрочки по уплате всех налогов, кроме НДС. Также бизнес считает задействованные инструменты неэффективными. Намного более востребованы обнуление НДС на полгода (за эту меру высказались 70%) и прямые субсидии зарплат на этот же срок (52%), поясняют в ЦСР.

По словам экспертов, фактически весь бизнес сейчас вынужден так или иначе оптимизировать операционные издержки, что неизбежно ведет к понижению уровня зарплат и увольнениям. Перед всеми сейчас стоит задача максимально урезаться, поскольку впереди нас ждут около трех месяцев паралича экономики, из которого не все выйдут, пояснили эксперты. Правительство выбирает меры поддержки в условиях падения цен на нефть и замедления мировой экономики, пояснил руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Идти на обнуление НДС непредусмотрительно, также есть риски избыточной поддержки малого бизнеса, добавил Белоусов.