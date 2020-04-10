Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Ранее в кодекс Москвы об административных правонарушениях внесли соответствующие изменения.



«Утвердить соглашение между Министерством внутренних дел РФ и правительством Москвы о передаче Министерству внутренних дел РФ части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом города Москва от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях», подписанное 4 апреля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Жителей Москвы, которые нарушат режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тыс. рублей, если выехали в город на транспорте, то на 5 тыс. Штраф за повторное нарушение составит также 5 тыс. рублей.