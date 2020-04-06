Оформление офлайн-сделок по ипотеке практически остановилось из-за изменения режима работы многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра из-за пандемии коронавируса, рассказали РБК собеседники в банках и участники рынка.



Чтобы завершить ипотечную сделку и провести расчеты, нужно подать документы на регистрацию права собственности через МФЦ в Росреестр, но из-за пандемии коронавируса изменился режим их работы. Теперь МФЦ работают по предварительный записи, а Росреестр принимает документы через свой электронный сервис. По предварительной записи можно также подавать документы по экстерриториальному принципу в офисы Федеральной кадастровой палаты.

«В связи с ограничением работы МФЦ невозможно лично или по доверенности сдать документы на государственную регистрацию сделок с недвижимостью и, соответственно, получить документы после государственной регистрации», — объясняет председатель комитета по развитию рынка недвижимости московской «Деловой России» Анна Лупашко. По ее словам, это приводит к тому, что банки не раскрывают аккредитивы по совершенным сделкам (средства со специального счета покупателя на счет продавца переводятся только после предоставления в банк документов о переходе права собственности), и в итоге продавец недвижимости не может получить деньги.

В текущих условиях в связи с ограничениями в работе МФЦ и Росреестра единственной возможностью для клиента зарегистрировать сделку является онлайн-канал, признает источник в ипотечном банке. Замедления по работе с Росреестром есть, так как сейчас работает только электронная регистрация сделок, подтверждает источник в банке из топ-10. В Росреестре изданию сообщили, что за прошедшую неделю количество заявлений в электронном виде выросло вдвое.

Поскольку МФЦ не принимает документы офлайн, Райффайзенбанк проводит сделки с использованием аккредитивов с увеличенным сроком, говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников. Всего в связи с режимом самоизоляции приостановлены около 20% сделок, они будут завершены после улучшения эпидемиологической обстановки, добавляет он.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что перенесли 10—15% от общего числа сделок по желанию клиентов, которые придерживаются режима самоизоляции и остаются дома. В целом в Сбербанке отмечают снижение количества заявок на ипотеку до уровня выходных и праздничных дней.



В Промсвязьбанке количество заявок на ипотеку в начале апреля сократилось примерно в два раза по сравнению с мартом. В большей степени это вызвано тем, что часть клиентов откладывает принятие решения по ипотечным кредитам до периода стабилизации ситуации на рынке, добавили в банке.