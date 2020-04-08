Банк России установил официальные курсы валют на 9 апреля.

Курс доллара вырос на 29,49 копейки, составив 75,7499 рубля (75,455 рубля на 8 апреля). Курс евро увеличен на 22,21 копейки до 82,2341 рубля (82,012 рубля на 8 апреля).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,71 рубля (плюс 17 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 82,25 рубля (минус 5 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,51—75,91 рубля за доллар и 82—82,42 рубля за евро.