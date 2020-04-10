Налог на процентный доход может распространиться и на вкладчиков, чьи депозиты в сумме не превышают 1 млн рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на расчеты «Эксперт РА» и «БКС Премьер». Речь идет о долгосрочных вкладах с начислением процентов в конце срока.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил поручение подготовить нормативную базу для введения НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Согласно текущей версии закона, дата открытия вклада при налогообложении не имеет значения. И если не будет каких-либо дополнительных поправок и уточнений, налог будет взиматься с любого дохода по вкладу, полученного начиная с 1 января 2021 года — независимо от того, в каком году был открыт депозит, полагают аналитики «БКС Премьер». По долгосрочным вкладам с выплатой процентов в конце срока при расчете налоговой базы будет учитываться весь доход на момент окончания срока вклада.

По словам директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, доход по вкладам с выплатой процентов в конце срока имеет двоякую специфику. Так, с одной стороны, он будет получен в январе 2021 года и целиком отнесен к доходу соответствующего налогового периода. С другой, база для исчисления процентов почти полностью определяется из тех периодов, на которые новый налог еще не распространялся. В любом случае, полагает эксперт, сумма выплат критически высокой не будет. Он уточнил, что под налогообложение попадут и проценты по некоторым долгосрочным вкладам с остатком менее 1 млн рублей, если ставка по ним составляет 7–8% годовых. Налог по процентным доходам заплатят 2–3% инвесторов, прогнозирует Уклеин.

По мнению экспертов, новая политика по взиманию НДФЛ приведет к отказу от вложений в долгосрочные депозиты, что может усугубить и без того непростую ситуацию в банковской сфере. Также сокращение долгосрочных депозитов может негативно повлиять на восстановление российской экономики после пандемии. По словам доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, существенного оттока не ожидается, поскольку окончательные условия оказались мягкими. Уровень процентных ставок на рынке такой, что большая разница между ключевой и процентной ставкой по вкладам возникает редко. В таких условиях пытаться уклониться от налога за счет дробления или иного способа не имеет смысла, считает он.