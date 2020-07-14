Московский Нефтехимический Банк присоединен к материнскому Джей энд Ти Банку. Об этом, в частности, сообщает в среду Агентство по страхованию вкладов, которое в этой связи исключило МНХБ из реестра банков — участников системы страхования вкладов.

Реорганизация банков завершилась 27 марта.

АСВ уточняет, что в результате число участников ССВ составляет 716: это 358 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами, шесть действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физлиц, и 352 кредитные организации в стадии ликвидации.

Московский Нефтехимический Банк был стопроцентной «дочкой» Джей энд Ти Банка. Акционеры последнего приняли решение о присоединении МНХБ к материнскому банку на внеочередном общем собрании 20 января этого года.

Летом 2019 года было объявлено о присоединении к Джей энд Ти Банку «Банкхауса Эрбе» . В 2018-м к Джей энд Ти Банку был присоединен банк «Хованский» .

В октябре прошлого года СМИ писали, что Джей энд Ти Банк рассматривает покупку банка «Славянский Кредит», но в финучреждениях это не комментировали.



Джей энд Ти Банк — «дочка» одноименного чешского банка (J&T Banka).