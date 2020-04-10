Международное рейтинговое агентство Moody's в условиях распространения коронавируса и обвала цен на нефть понизило прогноз по банковской системе РФ до «негативного» со «стабильного», говорится в отчете агентства.



«Мы изменили прогноз по банковской системе России на следующие 12—18 месяцев со «стабильного» на «негативный». Прогноз отражает наше мнение о том, что вспышка коронавируса и недавний обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность и нанесут ущерб качеству активов и прибыльности банков», — говорится в документе.

Так, по мнению агентства, операционная среда для кредитных организаций в стране ухудшится, поскольку экономический рост «практически остановится». «Рост ВВП России в 2020 году маловероятен из-за низких цен на нефть и повсеместного закрытия бизнесов в целях ограничения социальных контактов и сдерживания эпидемии коронавируса», — отмечает агентство.

«Прибыльность банков ухудшится и едва ли останется положительной для всех участников банковского сектора. Основными негативными факторами станут рост кредитных потерь и снижение чистой процентной маржи… Несмотря на некоторое ожидаемое сокращение депозитной базы, Moody's считает, что существующих источников фондирования будет достаточно для финансирования кредитной деятельности банков», — отмечается в документе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 млн случаев заражения, более 72 тыс. человек скончались. В России общее число заболевших составляет 8 672 в 81 регионе, всего скончались от болезни 63 человека.