RSB Mobile: как приложения банков становятся привлекательнее для клиентов

Банк Русский Стандарт предпринимателя Рустама Тарико выпустил обновленную версию приложения RSB Mobile. Разработчики внедрили раздел «Истории»‎, упростили проведение самых популярных операций и обновили дизайн. Главное, на что опираются специалисты Банка Русский Стандарт при модернизации своих сервисов, — обратная связь клиентов.



Аналитики Банка Русский Стандарт предпринимателя Рустама Васильевича Тарико отмечают, что клиенты из разных социальных возрастных групп все чаще выбирают дистанционное обслуживание. Только за 2019 год доля тех, кто регулярно пользуется мобильным- и интернет-банкингом, выросла на 11%. Общий объем средств, проведенных по онлайн-операциям, — на 22,7%.



Задача банковского сектора в таких условиях — регулярно совершенствовать свои мобильные сервисы: делать их понятнее и удобнее. Банк Русский Стандарт Рустама Тарико за 2019 год предложил клиентам около 30 обновлений мобильного банка и приложения RSB Mobile. При этом в банке Рустама Тарико ориентируются не только на восприимчивую к технологиям аудиторию до 25 лет, но и на клиентов 50+ — в прошлом году этот сегмент стал пользоваться дистанционными услугами на 87,7% активнее. Для этой категории людей особенно важна простота и понятность интерфейсов онлайн-сервисов.



Кастомизация и обратная связь на примере мартовского обновления RSB Mobile

Предприниматель Рустам Тарико и Банк Русский Стандарт регулярно улучшают сервисы, опираясь на обратную связь пользователей. Специалисты банка умело преобразуют фидбэк клиентов в удачные технологические решения. Параллельно Банк Русский Стандарт Рустама Тарико работает в направлении индивидуализации подходов и кастомизации контента.



В мартовском обновлении мобильного приложения RSB Mobile анонсирован релиз нескольких опций и обновлен дизайн — замечания, которые оставляли пользователи, учтены.



Рутинные операции (оплата мобильного телефона, коммунальных услуг и т.д.) объединились в систему Дистанционного банковского обслуживания, время на их выполнение значительно сократилось. Одновременно с этим в свежем обновлении приложения Банка Русский Стандарт Рустама Тарико появились «Истории»‎ — раздел, в котором пользователь видит персонализированные материалы — от акций и новых опций, до полезных статей и советов. Клиент не запутается в контенте — уже прочитанные материалы перемещаются вниз списка, а новые — выделяются зеленым и находятся в начале ленты. Обновленный интерфейс также позволяет посмотреть, сколько слайдов содержит каждая «история»‎ и как много времени осталось до ее закрытия.



QR-коды: 2020 год продолжит тренд на рост числа операций через СБП

В 2020 году банки ожидаемо продолжат вовлекать все большую аудиторию среди своих клиентов к дистанционному обслуживанию, в том числе через мобильные приложения. Важную роль здесь сыграет развитие Системы быстрых платежей, в том числе оплата через QR-коды, которые кредитные организации вроде Банка Русский Стандарт Рустама Тарико тестировали и внедряли еще в 2019-м. Здесь, по словам специалистов банка, также стоит ориентироваться на быстрые, легкие и удобные переводы и платежи. Поэтому RSB Mobile среди первых внедрил операции по ЖКУ, счетам, штрафам и налогам, оплату обучения, товаров и услуг, а также переводы между физическими лицами — все по QR-коду через Систему быстрых платежей. Также Банк Русский Стандарт предложил своим клиентам узкоспециализированные сервисы через СБП — например, «Мой Брокер», где пользователи могут мгновенно совершать операции с ценными бумагами.