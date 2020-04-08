Аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS (дата погашения — 18 сентября 2030 года) 8 апреля 2020 года был признан несостоявшимся. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Это произошло в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, отмечается в сообщении.

Ранее ведомство опубликовало анонс размещения облигаций федерального займа трех выпусков. Это первое размещение ОФЗ Минфином с начала марта.