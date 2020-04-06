Наиболее чувствительные для граждан ипотека и автокредиты в более чем половине случаев в лимиты кредитных каникул не вписываются, пишет «Коммерсант» . Воспользоваться ими сможет большинство заемщиков с небольшими потребительскими кредитам .

По оценке ОКБ, претендовать на кредитные каникулы с учетом лимитов, установленных правительством смогут порядка 45% владельцев автокредитов, 49% ипотечных заемщиков, около 72% заемщиков, имеющих потребительские кредиты, более 90% владельцев кредитных карт. Если допустить, что сумма текущей задолженности составляет в среднем 10% от предельного размера лимита, то потенциальный объем задолженности, по которой могут поступить обращения за кредитными каникулами, превысит 1,5 трлн рублей.

По словам замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаила Полухина, около 16% населения в результате кризисных явлений в экономике могут испытать ухудшение финансового положения со снижением доходов более чем на 30%. В объемах портфелей банков доля ссуд, подходящих под установленные ограничения, в зависимости от вида кредитования и региона присутствия в среднем может составлять 25–50%. Доля ссуд заемщиков, получивших право обратиться в банк для получения кредитных каникул, в портфелях банков может составить 5–10%, считает Полухин. Старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова считает, что по потребкредитованию до 20% заемщиков могут потенциально обратиться в банки за каникулами, по ипотеке доля таких заемщиков будет до 10%.

Правительство РФ постановлением от 3 апреля ввело ограничения на получение кредитных каникул в размере 1,5 млн рублей по ипотечным кредитам, 600 тыс. рублей по автокредитам, 250 тыс. рублей по потребкредитам для физлиц и 100 тыс. рублей по кредитным картам.

По мнению правозащитников, ограничения по суммам обязательств могут спровоцировать резкий всплеск персональных банкротств. Правительство и банки ограничивают большую часть экономически активного населения, которое вряд ли восстановит свое положение в ближайшие 5–10 лет, пояснили они.