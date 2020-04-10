Кроме объявленных мер на 1,4 трлн рублей могут потребоваться дополнительные стимулирующие расходы еще на 2–3 трлн.
Обещанная поддержка государства экономике уже превышает 5% ВВП, если считать выпадающие доходы от падения цен на нефть в размере 3–4 трлн рублей только на федеральном уровне, которые предстоит заместить правительству заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишет РБК.
Как он пояснил, меры поддержки первого пакета, объявленного правительством, составляют 1,4 трлн рублей, из них 500 млрд на гарантии. Таким образом, уже прогнозируемые меры поддержки превышают 5% ВВП. Но в ближайшее время требуется дополнительная поддержка бизнеса еще на 2–3% ВВП. Таким образом, общий пакет поддержки должен быть не менее 7% ВВП, заявил Кудрин. Кроме объявленных мер на 1,4 трлн рублей могут потребоваться дополнительные стимулирующие расходы еще на 2–3 трлн.
Глава правительства Михаил Мишустин заявил 1 апреля, что на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом в бюджете зарезервировано 1,4 трлн рублей. Сводная бюджетная роспись Минфина на 1 апреля предполагает, что в 2020 году федеральный бюджет потратит 20,8 трлн рублей — на 1,1 трлн больше, чем утверждено. По оценкам ING Bank, которые цитирует Bloomberg, пакет объявленных антикризисных мер пока составляет лишь 2% ВВП — меньше, чем в других государствах. В кризис 2009 года государство потратило около 10% ВВП, говорил Кудрин.
По словам Кудрина, очевидно, что дополнительные объемы поддержки нерационально финансировать только за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). Можно рассматривать и увеличение государственного долга посредством дополнительной эмиссии государственных ценных бумаг.
Согласно бюджетному правилу, средства из ФНБ можно потратить только на покрытие дефицита нефтегазовых доходов относительно цены российской нефти Urals в 42,4 доллара за баррель. Для целевой поддержки бизнеса и населения ФНБ расходовать нельзя. Кудрин считает, что бюджетное правило пока трогать необязательно.
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