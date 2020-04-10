Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате досрочной смены страховщика по итогам 2019 года потеряли около 1 млрд рублей инвестдохода, а с учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант» .

Более 180 тыс. человек по итогам переходной кампании 2019 года ушли из одного частного фонда в другой или вернулись в ПФР по досрочным заявлениям, лишившись около 1,1 млрд рублей инвестиционного дохода. Средние потери одного клиента, покинувшего НПФ, составили около 6 тыс. рублей, или 9% пенсионных накоплений. При этом 75 тыс. клиентов ПФР, которые досрочно перевели свои накопления в НПФ по итогам прошлогодней переходной кампании, лишились около 1,5 млрд рублей, они потеряли до 39% своих накоплений. Большая разница в потерях с клиентами НПФ объясняется тем, что для «молчунов», которые являются основными клиентами ПФР, действовали максимально возможные штрафные санкции за досрочный перевод — потеря инвестдохода за четыре года.

На общее сокращение потерь по сравнению с предшествующими годами повлияло значительное снижение темпов переходной кампании. В результате за прошлый год на смену страховщика было подано почти в шесть раз меньше заявлений, чем годом ранее. Также риски неинформирования граждан о последствиях досрочной смены страховщика сохранялись высокими.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, лишаясь накоплений граждан при их уходе, НПФ одновременно наращивает резерв по обязательному пенсионному страхованию. По его словам, положительный тренд на сокращение потерь граждан не основан на решении проблем системы. Возвращение массовой смены страховщика гражданами «несет в себе риски потерь застрахованными лицами десятков миллиардов рублей», считает эксперт.