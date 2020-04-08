Самым успешным из десяти удачливых миллиардеров-россиян в рейтинге Forbes 2020 года по сравнению с прошлым годом оказался сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, пишет издание. В условиях экономической нестабильности состояние семьи Керимова за год выросло с 6,3 млрд долларов до 10 млрд. На втором месте рейтинга оказался владелец «Интерроса» Владимир Потанин, в этом году ставший самым богатым россиянином. Его состояние за год выросло на 1,6 млрд долларов и составило 19,7 млрд. Бывший партнер Потанина Михаил Прохоров также смог разбогатеть в кризисный год на 1,4 млрд долларов за счет удачной продажи клуба НБА Brooklyn Nets. Состояние Прохорова — 11,2 млрд долларов.

Совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин смог увеличить свое состояние на 1,1 млрд долларов, до 2,3 млрд, несмотря на панику на финансовых рынках и падение нефтяных цен. Семье Андрея Скоча принадлежит доля в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково (61,5%). Состояние семьи за год выросло на 1,1 млрд долларов и составило 6,3 млрд. Основатель холдинга USM Алишер Усманов разбогател за год на 800 млн долларов. Его состояние — 13,4 млрд долларов. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров увеличил состояние на 700 млн долларов, до 3,4 млрд.

Искандеру Махмудову принадлежат пакеты УГМК, «Кузбассразрезугля», «Трансмашхолдинга». Рост котировок компаний позволил бизнесмену на 600 млн долларов увеличить свое состояние, до 7,2 млрд. Основной акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук разбогател за год на 500 млн долларов. Его состояние выросло до 1,8 млрд долларов. В 2019 году Леонид Богуславский совершил сразу несколько крупных сделок, в частности, продал пакет онлайн-магазина Ozon, доли в белорусско-американской WorkFusion и индийской Tapzo, а также часть пакета американской Tradeshift. В сентябре 2019 года вышла на IPO американская компания DataDog, благодаря чему стоимость принадлежащего российскому инвестору пакета ее акций превысила 1 млрд долларов. Богуславский увеличил свое состояние на 500 млн долларов, до 1,5 млрд.

Всего эти десять миллиардеров по сравнению с 2019 годом разбогатели на 12 млрд долларов.