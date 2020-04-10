Правительство РФ может увеличить лимиты в рамках закона о кредитных каникулах без новых поправок к законодательству, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ рассмотреть возможность расширения программы каникул по потребительским и ипотечным кредитам для россиян.

«Принятый парламентом закон о кредитных каникулах дает большие полномочия правительству устанавливать свои лимиты по любому кредитному продукту. Новых поправок законодательно вносить не нужно», — отметил Журавлев. Он предложил дождаться реакции Кабмина и Центробанка на предложения президента. Сам сенатор считает, что можно было бы «увеличить лимиты по ипотечному кредитованию».

Ранее постановлением правительства были утверждены максимальные суммы кредитов по ранее принятому закону: по ипотеке — 1,5 млн рублей, по автокредитам — 600 тыс. рублей, по потребкредитам — 250 тыс. рублей, по кредитным картам — 100 тыс. рублей.