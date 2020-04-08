Российские разработчики софта раскритиковали предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по предустановке программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. По их мнению, принятие регулирования запаздывает, а управление процессом надо передать Минкомсвязи, пишет «Коммерсант» . Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила в ФАС, Минкомсвязь, Минпромторг и Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) предложения к разработанному ФАС проекту постановления правительства о предустановке российского софта.

Ассоциация просит принять постановление как минимум за полгода до вступления в силу соответствующего закона, то есть уже к 1 июля 2020 года, чтобы у производителей было время подготовиться. Также разработчики просят передать и полномочия по управлению процессом предустановки Минкомсвязи, оставив за ФАС лишь контрольные функции.

По словам экспертов, сложилась ситуация, когда есть срок вступления закона о предустановке в силу, но нет постановления, которое должно определять, как именно будет осуществляться предустановка. В случае принятия постановления близко к дате вступления в силу закона есть риск, что производители устройств не смогут подготовиться, а это приведет к срыву поставок, предупреждают эксперты. Также постановление необходимо доработать в части требований для отечественных производителей телевизионной техники — требование об установке поверх собственного софта отечественной разработки другого ПО будет избыточно, поясняют эксперты.

Принятие постановления раньше вступления в силу закона противоречит правовой логике, возражает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. По его словам, предложения АРПП только ужесточат предложенные ФАС меры и ухудшат положение как производителей устройств, так и отечественных разработчиков софта, поскольку регулирование даст преимущества только крупнейшим игрокам, а небольшие компании, которые и входят в ассоциацию, попадут в еще более неконкурентные условия, предупреждает он.