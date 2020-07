Вчера на мировых рынках акций настроения улучшались на фоне новостей о снижении случаев заражения и летальных исходов по всему миру – от Азии до Европы и Северной Америки. Вчера, на фоне этого оптимизма, европейские рынки акций росли второй день подряд; индекс StoxxEuro600 по итогам дня прибавил 1,9%. Ралли на российском рынке акций также продолжилось на фоне обнадеживающих новостей – индекс РТС повысился на 1,5% до 1 099 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,5% до 2 634 пунктов. В лидерах роста были банки и производители металлов. Курс рубля укреплялся четвертую торговую сессию подряд и по итогам вчерашнего дня укрепился на 0,6% до 75,54 руб./долл. Цены на нефть снижались – цена Brent опустилась на 3,6% до 33,67 долл./барр., так как трейдеры оценивали шансы на заключение сделки по сокращению добычи. Напомним, что завтра состоится заседание OPEC+, а в пятницу пройдет заседание министров энергетики стран G20.

Сегодня российский рынок акций, вероятно, консолидируется у текущих уровней накануне длительных выходных в Европе по случаю Пасхи: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии немного снизится и в течение дня будет двигаться в боковом тренде после того как министры финансов ЕС не смогли достичь соглашения по пакету стимулов, направленных на защиту стран союза от рецессии, вызванной пандемией Covid-19. Цены на нефть торгуются в диапазоне последних дней $32-34/барр., так как трейдеры ожидают итогов завтрашнего заседания OPEC+. Глобальные рынки в пятницу будут закрыты по случаю Пасхи, и мы ожидаем консолидации российского рынкаакций у текущих уровней после ралли начала недели.

По прогнозу Минэкономразвития, рост цен составит 0,4-0,5% м/м; НЕОДНОЗНАЧНО Вчера Минэкономразвития опубликовало прогноз по инфляции на апрель, в соответствии с которым инфляция в апреле может составить 0,4-0,5% м/м (то есть 2,6-2,7% г/г). Мы считаем этот прогноз крайне позитивным: по сути, карантинные меры должны вызвать снижение потребительского спроса, и эффект переноса вряд ли проявится в ближайшие месяцы. Мы считаем, что в апреле рост цен, судя по всему, будет нулевым, а годовая инфляция составит 2,3% г/г.

Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА): финансовые результаты за март 2020 г. по РСБУ; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО Сбербанк (ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 313 руб./акцию) вчера представил финансовые результаты за 1К20 по РСБУ; отчетность отражает первые негативные последствия пандемии Covid-19 на прибыль банка. Чистая прибыль снизилась на 16% г/г при ROAE на уровне 16,1%. Хотя динамика чистых процентных доходов оказалась сильной, особенно комиссионных доходов, чистая прибыль в марте снизилась, главным образом, на фоне увеличения отчислений в резервы. Мы считаем, что повышение отчислений в резервы в марте отражает факт ухудшения экономической ситуации в целом, и, возможно, некоторое ухудшение качества кредитов клиентов КИБа. В то же время эффект карантинных мер на сегмент предприятий малого и среднего бизнеса и розничных клиентов банка, вероятно, дадут о себе знать в цифрах за апрель. Отчетность по МСФО за 1К20, которая будет опубликована в конце апреля, и обновленный прогноз банка на 2020 г. являются основными катализаторами для акций в ближайшее время. Акции потеряли в цене 22% в сравнении с максимумами середины февраля (тогда как индекс Московской биржи снизился на 14%), однако их динамика была лучше, чем ближайшего банка-аналога VTBR RX (-27%). Хотя в обоих банках существуют риски ухудшения качества кредитного портфеля и показателей прибыли, мы по-прежнему считаем, что Сбербанк более защищен в кризисной ситуации с точки зрения достаточности капитала, тогда как более дешевое фондирование оказывают поддержку более высоким ЧПМ и ROAE, предоставляя больше возможностей по абсорбированию кредитных убытков. SBER RX торгуется по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,9x (с дисконтом в 21% к среднему показателю за последние два года).

Рост корпоративного кредитного портфеля (+5% м/м в марте), главным образом, был вызван валютной переоценкой, тогда как в реальном выражении он почти не изменился в м/м. Хотя выдачи новых кредитов компаниям выросли на 31% г/г в 1К20, мы считаем, что этот рост, главным образом, отражает рефинансирование по более низким ставкам. Розничный кредитный портфель продолжал расти - +1% м/м и +17% г/г, так как население, вероятно, использовало свои одобренные кредитные лимиты. Чистые процентные доходы выросли на 11% г/г в марте, на фоне более низкой стоимости фондирования и роста розничных кредитов. ЧПМ снизилась немного в месячном сопоставлении в марте (но все еще была выше в годовом сопоставлении как в марте, так и за 1К20) – снижение доходности активов начинает нейтрализовывать позитивный эффект от снижения стоимости фондирования. Комиссионные доходы выросли на 32% г/г в марте и на 20% г/г в 1К20 на фоне транзакций по банковским картам (где активность выросла, особенно во второй половине марта) и расчетных операций корпоративных клиентов. Отчисления в резервы выросли – в марте 2020 г. стоимость риска составила 6% и 2,4% с коррекцией на валютную переоценку – возможно, отражая ухудшение перспектив экономического роста и некоторое ухудшение качества кредитов (главным образом, в сегменте КИБ) на фоне пандемии Covid-19. Операционные расходы снизились на 4% г/г в марте и выросли на 4% г/г за 1К20; их рост замедлился в сравнении с 12% г/г в феврале, что является следствием введения карантинных мер (нерабочие дни) с 30 марта и замедления деловой активности. В итоге чистая прибыль за март составила 62 млрд руб. (-16% г/г) при ROAE на уровне 16,1%; в итоге чистая прибыль в годовом сопоставлении в 1К20 не изменилась и составила 219 млрд руб. при ROAE на уровне 19,5%.

X5 (НА УРОВНЕ РЫНКА): основные тезисы интервью главы X5; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает агентство ‘Интерфакс”, глава X5 (FIVE LI: ПО РЫНКУ; РЦ $36,6/ГДР) Игорь Шехтерман дал интервью российским СМИ по поводу состояния бизнеса компании в текущей ситуации. Темпы роста по итогам 1К20, вне всякого сомнения, будут выше г/г, однако на результаты повлияет сочетание противоположных факторов: увеличение плотности продаж в сравнении с более высокими расходами на логистику и на персонал и дополнительными расходами на профилактические меры защиты от вируса. В дальнейшем, в 2К-3К X5 ожидает стабилизации потребительского спроса – частота посещений снизится, однако покупательская корзина будет больше. В целом, наше впечатление от интервью соответствует нашим ожиданиям по поводу текущих трендов в отрасли и не стало для нас сильным сюрпризом. Хотя располагаемые доходы домохозяйств в этом году, скорее всего, снизятся, оказывая давление на покупательную способность населения, мы считаем, что продовольственные ритейлеры хорошо защищены в нынешних условиях, так как 1) исторически потребители скорее сокращали бюджеты на товары не первой необходимости, тогда как 2) топ-2 розничные сети позиционированы так, чтобы увеличивать долю рынка за счет конкурентов меньшего масштаба. Вчера мы наблюдали некоторую фиксацию прибыли по бумагам FIVE RX (они опустились в цене на 4% против роста на 0,5% индекса Московской биржи и акций MGNT RX, потерявших 0,2%). До этого акции завершили восстановление по V-образной кривой, прибавив 48% с минимумов середины марта и опередив акции MGNT RX (+39%), имея статус более качественной инвестиций с меньшими рисками в управлении и существующим онлайн бизнесом. Мы не исключаем некоторого оттока средств фондов из бумаг FIVE в MGNT, который торгуется с дисконтом 12% к FIVE по EV/EBITDA 2020П при дивидендной доходности 9% (vs. FIVE 5%).

Основные тезисы интервью мы приводим ниже:

Тренды 1К-3К20. В 1К20 X5 ожидает, что рост выручки будет выше, чем в 1К19 (+15% г/г) на фоне панических покупок в марте в связи с пандемией и карантинными мерами. Ранее, 19 марта, компания сообщила о росте выручки примерно на 14,6% г/г в январе-марте и примерно на 17,2% только в марте. X5 наблюдала сильный рост среднего чека (+20% г/г) в последние дни марта, что компенсировало снижение трафика с начала периода карантинных мер. 1 апреля LfL-чек вырос на 50% г/г в Пятерочке, тогда как трафик снизился на 16,9% г/г. Компания также наблюдала резкое увеличение продаж в сервисе экспресс-доставки и онлайн продаж. В 2К20 компания ожидает продолжения тренда менее частых, но более крупных покупок и стабилизации спроса в 3К20.

Меры по сокращению расходов. Компания понесла дополнительные расходы в связи с пандемией: 1) минимум 1 млрд руб. в марте (примерно 0,7% годовой EBITDA) на меры защиты, в том числе на покупку дезинфицирующих средств, масок, термометров, итд.; 2) расходы на персонал выросли на фоне увеличения штата сотрудников в распределительных центрах из-за повышения нагрузки на логистические услуги, организации удаленной работы в розничных центрах и найма дополнительных сотрудников в магазинах и водителей; 3) X5 предоставит арендные каникулы и скидки своим арендаторам (доходы от субаренды составляли примерно 500 млн в месяц, или 0,4% годовой EBITDA в месяц). Таким образом, сейчас компания сосредоточена на мерах по контролю над затратами, снижению всех расходов, которые были запланированы до кризиса (таких, как переоборудование магазинов формата “у дома” и открытие новых магаз инов), чтобы компенсировать рост дополнительных расходов и перенаправить бюджет на цифровизацию, автоматизацию и оптимизацию бизнес процессов. Кроме того, в рамках мер по сокращению расходов X5 рассматривает возможность перевести часть сотрудников на удаленную работу даже после завершения периода изоляции.

Компания продолжает развивать онлайн бизнес и экспресс доставку: X5 наблюдает сильный рост онлайн заказов на фоне пандемии; покупатели привыкают делать онлайн заказы. Этот тренд должен сохраниться и после завершения пандемии. Экспресс доставка из Перекрестка в Москве и Пятерочки в Санкт-Петербурге будут запущены к концу апреля; экспресс доставка из Пятерочки еще в шести городах-миллионниках – ближе к концу года.

Обратный выкуп акций и дивиденды. X5 не рассматривает обратный выкуп акций или любые изменения в своей дивидендной политике.

Формат жестких дискаунтеров. Компания откроет свой пилотный магазин в формате жесткого дискаунтера в ноябре 2020 г., большее количество магазинов этого формата будет открыто в 2021 г. X5 примет решение по поводу дальнейшего открытия формата в декабре 2021 г.

АФК Система: финансовые результаты за 4К19 немного превзошли консенсус; возрастает неопределенность по поводу снижения долга и дивидендных выплат на фоне пандемии; НЕЙТРАЛЬНО АФК Система (AFKS RX, SSA LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила финансовые результаты за 4К19. Выручка и OIBDA превзошли консенсус-прогноз на 2,0-1,4%. Отчетность не включает результаты Детского мира после его SPO и деконсолидации из состава группы. Среди крупнейших непубличных активов динамика Segezha была слабой из-за негативной конъюнктуры целлюлозно-бумажного рынка. Медси продолжает показывать сильный рост выручки и OIBDA. Долг корпоративного центра, как и ожидалось, снизился (-7% к/к) до 189 млрд руб., и общая картина долга выглядит вполне безопасной – 95% облигаций – рублевые; в 2020 г. должно быть погашено всего 23 млрд руб. Поскольку основной актив группы – компания МТС – весьма устойчив к негативному развитию экономической ситуации, а непубличные активы группы (Segezha, Степь, Медси и фармацевтические активы, Ozon) могут располагать некоторым потенциалом роста, складывается впечатление, что АФК “Система” находится в относительно выигрышном положении в условиях непростого 2020 года. Тем не менее, поскольку перспективы снижения долга корпоративного центра теперь менее ясны, а дивидендные выплаты откладываются, АФК “Система” вряд ли сможет преподнести позитивные сюрпризы рынку в ближайшее время.

Мы считаем отчетность в целом НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

4К19 – без сюрпризов на уровне группы: Консолидированная выручка АФК “Системы’ за 4К19 выросла на 2,7% г/г, а OIBDA снизилась на 4,6% г/г до 181 млрд руб. и 53 млрд руб. соответственно (при рентабельности OIBDA 29,1%). МТС остается главными драйвером роста выручки и OIBDA. Отметим, что Детский мир деконсолидирован из отчетности по МСФО (после проведения SPO Детского мира в ноябре прошлого года доля АФК “Системы” в Детском мире снизилась до неконтрольных 33% акций).

Непубличные активы: слабая динамика Segezha и Степи, сильный рост МЕДСИ и Ozon. Динамика Segezha оставалась слабой (выручка и OIBDA снизились на 7-1,1%, соответственно, с 4К18) под влиянием снижения цен на целлюлозно-бумажном рынке, однако снижение в годовом сопоставлении было меньшим, чем в 3К19. Выручка Степи не изменилась г/г, тогда как OIBDA оказалась сезонно слабой в абсолютном выражении. Медси продолжает показывать хорошую динамику выручки и OIBDA (+12-15%) на фоне увеличения объемов выручки от услуг Добровольного медицинского страхования (+20% г/г) и выручки от частных клиентов (+22,4% г/г). В 1К20 рост должен ускориться на фоне сделок M&A – Медси приобрела клиники в Санкт-Петербурге и Ижевске. GMV Ozon выросла на 93% г/г до 81 млрд руб. в 2019 г., опередив российский рынок e-commerce. Количество собственных пунктов выдачи заказов и пунктов выдачи заказов, принадлежащих третьим сторонам, выросло в три раза до 16 651 в результате интенсивных инвестиций. Бизнес Ozon остается сильно убыточным – его негативный эффект на OIBDA АФК “Системы” в 2019 г. составил 7,8 млрд руб. (по методу долевого участия), что предполагает убыток в размере примерно 18 млрд руб. по итогам года.

Чистый долг корпоративного центра, как и ожидалось, снизился в квартальном сопоставлении. Финансовые обязательства корпоративного центра снизились в 4К19 (на 7% к/к до 189 млрд руб. на конец 2019 г.), так как АФК “Система” продала часть своей доли в Детском мире в рамках SPO Детского мира и получила регулярный дивидендный транш от МТС. На конец 2019 г. 95% финансовых обязательств корпоративного центра были номинированы в рублях. Компания должна погасить долг на сумму 23,3 млрд руб. в 2020 г. (в том числе 15,8 млрд руб. в локальных облигациях). Ожидаемые дивидендные выплаты (по оценкам, 42 млрд руб.) и доходы от обратного выкупа акций (7,5 млрд руб.) МТС должны практически полностью покрыть эту сумму.

Последствия пандемии Covid-19 для портфеля активов и холдинговой компании:

По состоянию на начало апреля, АФК “Система” инвестировала примерно 1 млрд руб. в антивирусные мероприятия;

Медси и фармацевтические активы инвестировали в развитие современных и доступных комплектов тестов на наличие вируса, перепрофилировали больницу Медси в стационар для лечения пациентов с COVID-19 и развертывают промышленное производство средств защиты. Фармацевтические активы заняты проблемами удовлетворения повышенного спроса на антивирусные препараты и антибиотики;

МТС наблюдает сильный рост голосового трафика и трафика по передаче данных в мегаполисах и в ответ на этот процесс укрепляет свои сетевые мощности; компания запустила целый ряд специальных промоакций и бесплатных сервисов в помощь своим абонентам;

В Детском мире наблюдался всплеск спроса в последние две недели до введения карантинных мер, сильно выросли онлайн продажи. Все примерно 700 офлайн магазинов продолжают работать как часть непродовольственного ритейла товаров первой необходимости;

В Ozon наблюдается сильное увеличение количества заказов; компания укрепляет свою курьерскую сеть и активно продвигает бесконтактные форматы доставки.

В целом можно сказать, что портфель активов АФК “Системы” можно условно разделить на 4 группы: 1) активы, устойчивые к ухудшению экономической ситуации, – к ним относятся МТС и Башкирская энергосетевая компания (БЭСК), 2) бизнесы, ориентированные на экспорт: целлюлозно-бумажный бизнес Segezha Group и сельскохозяйственный комплекс “Степь”, 3) активы с возможностями для роста: Ozon, Медси и фармацевтические активы; 4) активы, подверженные риску: недвижимость, гостиничные комплексы (группа гостиницы “Космос”).

Итоги телефонной конференции.

АФК “Система” намерена продолжить снижать долг Корпоративного центра в 2020 г., однако менеджмент воздержался от конкретного прогноза в отношении темпов возможного снижения до нормализации общей ситуации в стране, когда появится возможность для разумного прогнозирования на корпоративном уровне;

Принятие решения по дивидендным выплатам также откладывается на следующие месяцы/кварталы;

Активность в области M&A: несмотря на возможное появление привлекательных целей для покупки на фоне негативного развития экономической ситуации в целом, АФК ‘Система” вряд ли будет делать стратегические инвестиции за периметром нынешних рынков своего присутствия; акцент на сделки в области M&A сохранится только в рамках развития существующих активов.

Ростелеком: основные тезисы интервью главы компании Михаила Осеевского РБК; НЕЙТРАЛЬНО

Основные тезисы мы приводим ниже:

Как и другие операторы, компания наблюдает рост трафика и нагрузки на сети. По итогам последних недель общий интернет-трафик вырос на 18%, в некоторых регионах — на 25%. Снижение офисного трафика компенсируется за счет роста трафика домохозяйств. Количество заявок на подключение высокоскоростного домашнего интернета выросло на 22%.

Внутренний трафик располагает солидным запасом прочности для обеспечения бесперебойной работы. Одновременно компания принимает оперативные меры по расширению пропускной способности в направлении важнейших европейских точек обмена трафиком, так как в последние недели потребность в этом стала очевидна (Коммерсант упоминает об узком IP канале c Европой, ограничивающем доступ к Facebook, Twitter и Instagram).

В рамках усилий по поддержке клиентов компания приняла решение увеличить доступную скорость интернета в домохозяйствах до максимального технически возможного уровня без дополнительной платы. Кроме того, принято решение не отключать в ближайшее время от своих услуг малый и средний бизнес в случае задержки оплаты счетов. Эти меры, скорее всего, приведут к увеличению дебиторской задолженности;

Компания открыла бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам, детскому образовательному контенту в интерактивном ТВ и видеосервисе Wink, что сразу же привело к 8 -19-кратному росту просмотра контента;

Пандемия и вынужденная изоляция ускорят цифровизацию в самом широком смысле этого слова. В результате пандемии мощный импульс получили технологии для удаленной работы и учебы, разного рода облачные решения для дистанционного взаимодействия, интернет торговля, цифровые видеосервисы и многие другие сервисы; использование технологий сильно расширилось.

В 2П20 Ростелеком планирует одобрить стратегию развития объединенного бизнеса услуг фиксированной связи и мобильного бизнеса Tele2.

Reuters: российские банки просят ЦБ РФ возобновить покупки золота на фоне негативного влияния пандемии на экспорт : НЕЙТРАЛЬНО или НЕГАТИВНО Как сообщалось на прошлой неделе, ЦБ с 1 апреля прекратил закупки российского золота, поставив вопрос о перераспределении 50% годового производства золота в России. Крупнейшие российские производители золота достаточно спокойно отреагировали на это сообщение, так как российские банки, традиционно закупающие золото у золотодобывающих компаний для ЦБ, технически могли бы перенаправить эти объемы на экспорт. Однако агентство Reuters сообщило, что банковские лобби попросили ЦБ возобновить покупки золота, так как экспорт сильно страдает из-за отмены авиарейсов в связи с пандемией COVID-19. Золото на экспорт в основном переправлялось пассажирскими авиарейсами, так как грузовые авиаперевозки, не находящиеся под ограничениями, являются более дорогостоящими. Изначально мы говорили о том, что перенаправить 50% российского производства золота на экспортные рынки (примерно 160 тонн) будет не совсем просто, даже если предположить сильный спрос на физические объемы золота. Если российские банки не смогут продать высвободившиеся в результате отказа ЦБ объемы золота, крупнейшие производители золота – Polyus Gold (PLZL:LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $ 66,5/ГДР) и Polymetal. (Poly LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £14,3/ГДР) – вынуждены будут временно увеличить свои запасы. С другой стороны, следует иметь ввиду, что сейчас по всему миру закрыто в общей сложности 36% перерабатывающих мощностей. Согласно комментарию Polyus, закрытие мощностей в Швейцарии и Южной Африке, производящих 1 800 тонн золота в год на 2 недели, приведет к тому, что рынок недополучит примерно 80 тонн золотых слитков в этом году. Таким образом, продолжающаяся остановка мощностей может сбалансировать увеличение запасов.

Норникель: совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г.; ПОЗИТИВНО Как мы и ожидали, совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2019 г. в размере $1,2 млрд, что полностью соответствует действующему дивидендному соглашению. Финальные дивиденды за 2019 г. составят 557,2 руб. на одну акцию ($0,73/ГДР), что эквивалентно дивидендной доходности на уровне примерно 2,7%. Дата закрытия реестра назначена на 25 мая. Годовое собрание акционеров (ГОСА) запланировано на 13 мая. Дивиденды по итогам 2019 г. в целом составят $4,8 млрд при дивидендной доходности примерно 12%.

