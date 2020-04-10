Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Аресбанка на уровне «ruВВ-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала и ликвидностью, удовлетворительным качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в структуре активов банка преобладают средства, размещенные в коммерческих банках и Банке России (в совокупности около 50% активов на 1 февраля 2020 года), еще порядка 30% активов приходится на портфель высококачественных ценных бумаг. Кредитный портфель банка представлен преимущественно кредитами корпоративным клиентам (14,9% валовых активов), на кредиты физлицам приходится 2% валовых активов.

«Свыше 80% привлеченных средств представлено средствами юрлиц, стоимость которых рассматривается как невысокая (1,6% за IV квартал 2019 года в годовом выражении), при этом клиентская база в значительной мере сконцентрирована на десяти крупнейших кредиторах и группах кредиторов (на 1 февраля 2020 года доля их средств в пассивах составила порядка 80%), многие из которых являются аффилированными с бенефициарами банка», — заключили эксперты.

