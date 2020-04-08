Уровень экономической активности в России в марте составил 97,5 пункта против 99,1 пункта в феврале, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса Composite Leading Indicators (CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Показатель указывает на перспективы резкого замедления экономической активности в стране.

«Из-за значительной неопределенности в отношении продолжительности мер по сдерживанию распространения коронавируса способность ведущих индикаторов прогнозировать будущие изменения в бизнес-цикле серьезно ограничена: текущие оценки CLI способны дать значимые сигналы о текущих изменениях в экономической активности, и поэтому их следует рассматривать скорее как синхронные, чем опережающие», — поясняет ОЭСР.

Что касается других стран из неформального клуба БРИК, то в Индии этот индекс опустился до 99,5 пункта с 99,6 пункта месяцем ранее, в Бразилии сохранился на отметке 100,8 пункта, в Китае составил 98,8 пункта, что ниже отметки февраля в 99,1 пункта. Индексы всех экономически развитых стран G7 — Франции, Японии, Италии, Канады, Великобритании, Германии, США снизились в марте. Агрегированный CLI стран «большой семерки» опустился до 98,6 пункта с 99,5 пункта.