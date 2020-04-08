Устойчивость российской экономики поможет ее скорому восстановлению после пандемии. Об этом сказано в очередном выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В феврале — марте резко ускорилось сокращение внешнего спроса на фоне распространения пандемии коронавируса и падения цен на российские экспортные товары, констатируют авторы. Риски перехода мировой экономики в глубокую рецессию за последний месяц ощутимо повысились. Это произошло на фоне резкого ухудшения динамики мировых товарных и финансовых рынков, а также введения властями разных стран комплекса ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавируса. Хотя негативный эффект от пандемии в конечном счете затронет большинство отраслей экономики, этот эффект будет в основном носить временный характер. «Принимаемые в России меры по поддержке экономики помогут ее более быстрому восстановлению после купирования пандемии», — отмечается в обзоре.

Действие бюджетного правила, наряду с другими макроэкономическими стабилизаторами, сглаживает последствия снижения нефтяных цен для российской экономики. Принимаемый в настоящее время широкий комплекс мер является жизненно необходимым с точки зрения борьбы с распространением коронавируса и быстрого восстановления российской экономики в дальнейшем, подчеркивают в ДИП Центробанка.

Согласно обзору, базовый сценарий развития ситуации предполагает, что основной удар по мировой экономике придется на первое полугодие 2020 года. Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику, возможно, составит около двух кварталов. Вместе с тем нельзя исключать второй волны эпидемии коронавируса к концу 2020 года с началом нового сезона простудных и респираторных заболеваний. Помимо других факторов этому может способствовать «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса, рассуждают авторы материала.

В числе прочего в выпуске «Трендов» говорится, что мартовское ускорение инфляции до 2,5% с 2,3% в феврале было обусловлено действием краткосрочных инфляционных факторов, связанных с существенным ослаблением рубля вслед за падением нефтяных цен, а также временным всплеском спроса населения на товары длительного хранения. При этом новый эпизод временного ускорения инфляции происходит в условиях более низких инфляционных ожиданий населения и бизнеса, чем в предыдущие годы, указывают аналитики ЦБ. «Это станет одним из факторов, ограничивающих вторичные эффекты от текущего ускорения роста цен. После ожидаемого роста инфляция стабилизируется вблизи цели в 2021 году. Этому будет способствовать проводимая Банком России денежно-кредитная политика», — отмечается в материале.



В бюллетене сделана оговорка, что содержащиеся с нем выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.