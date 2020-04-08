Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.
ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты предпринимателей, даже если суммы займов превышают установленные законом лимиты для предоставления кредитных каникул. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута на вебинаре в Торгово-промышленной палате.
«Что делать предпринимателю, если сумма его кредита превышает установленный законом порог? Наша инструкция банкам, наши рекомендации говорят о том, что реструктурировать такие кредиты все равно можно и нужно в рамках собственных программ банков», — отметил Мамута. По его словам, большинство крупных банков уже запустили собственные программы реструктуризации.
Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который позволяет гражданам, ИП и МСП обращаться в банк за отсрочкой по кредиту, если их доход снизился более чем на 30% из-за пандемии и карантинных мер. Позже правительство установило максимальный размер кредитов гражданам и ИП, по которым можно получить каникулы. Так, лимит по потребительскому кредиту для индивидуального предпринимателя составил 300 тыс. рублей.
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