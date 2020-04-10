Банк России совместно с Министерством экономического развития прорабатывает вопрос о предоставлении дополнительных возможностей по введению лизинговых каникул, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на совместном вебинаре регулятора и Торгово-промышленной палаты (ТПП).

«Тут есть одна проблема: дело в том, что лизинговые компании, в отличие от банков и финансовых организации, не поднадзорны Банку России. Поэтому мы не можем в их отношении применять то же стимулирующее регулирование, давать им какие-то особые права. Но кое-что сделать можно», — отметил Мамута.

«Мы сейчас с Минэкономразвития прорабатываем возможность предоставления дополнительных возможностей по получению лизинговых каникул. Этот вопрос находится в проработке», — подчеркнул представитель Центробанка.



Кроме того, отметил Михаил Мамута, лизинговые компании, наряду с МСП, могут получать льготные кредиты по ставке 8,5% годовых. «Мы сняли абсолютно все отраслевые ограничения на эти деньги, сняли ограничения на цели использования: это могут быть как основные средства, так и оборотные», — добавил представитель ЦБ.

Банк России выделил 175 млрд рублей на субсидирование ставки по льготным кредитам МСП. Конечный заемщик может получить кредит в банке по ставке не выше 8,5%, из них 4% субсидирует Центробанк.