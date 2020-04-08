Если малые и средние предприятия сталкиваются с проблемами при получении каникул по кредитам в банке, они могут обратиться в Торгово-промышленную палату, «Опору России» и «Деловую Россию». При их вмешательстве заявка рассматривается в максимально быстрые сроки с максимально высокой эффективностью, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.



По его словам, ЦБ каждую неделю проводит небольшие совещания в режиме конференц-кола с участием Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» и крупнейших банков. «Мы договорились на последнем таком совещании… о следующем порядке действий. Если предприниматель обращается в банк и просит предоставить ему отсрочку платежа и по тем или иным причинам он не может с банком договориться сам, то бизнес-объединение уполномочено выступать в качестве адвокатов этого предпринимателя, тем, кто помогает ему организовать правильную коммуникацию с банком», — рассказал Михаил Мамута. По его словам, системно значимые и крупные банки уже дали соответствующие сигналы своим региональным отделениям.

«Если предприниматель приходит и его интересы представляет Торгово-промышленная палата или «Опора России», то его заявка рассматривается в максимально быстрые сроки с максимально высокой эффективностью», — отметил представитель ЦБ.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который позволяет субъекту МСП из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей получить отсрочку или снизить платеж по кредиту на период до шести месяцев. В льготный период при этом на сумму кредита продолжают начисляться проценты.