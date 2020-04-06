Держатели карт ВТБ на треть сократили свои траты в период самоизоляции с 30 марта по 5 апреля по сравнению с предыдущей неделей, пишет РБК , ссылаясь на представителя банка. Банк «Открытие» также фиксирует сокращение общей трансакционной активности своих клиентов во время нерабочих дней — примерно на 30% от среднемесячных уровней. Сейчас она сравнима с активностью в январские праздники. У Промсвязьбанка трансакционая активность за весь март 2020 года упала на 5–7% по сравнению с февралем.

По данным ВТБ, сегмент аренды машин рухнул на 60%, такси — на 40%, АЗС — на 18%. Как рассчитали в банке «Русский Стандарт», расходы в основном снижаются в тех категориях, где полностью отсутствует спрос: билеты на концерты, в театры, кино, ночные клубы и авиакомпании. Клиенты Московского Кредитного Банка сильнее всего сократили траты в категории «путешествия» — на 80%. У Промсвязьбанка самый заметный спад отмечается в категориях «Кафе и рестораны» и «Одежда и обувь».

По данным ВТБ, траты на первой карантинной неделе выросли на продукты (на 5%). Россияне начали чаще покупать продукты в «магазинах у дома»: там показатель вырос на 10%, в крупных супермаркетах объемы трат, упали на 3%. Также ВТБ также отмечает рост расходов на доставку продуктов на дом и на домашние онлайн-сервисы. Держатели карт Промсвязьбанка в марте увеличили платежи онлайн на 25% по сравнению с февралем за счет курьерской доставки и онлайн-сервисов. У Московского Кредитного Банка оборот в супермаркетах вырос на 60%. В банке «Русский Стандарт» с 30 марта по 5 апреля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оборот по картам вырос на 64%, а число покупок — на 106%. Самый заметный рост объема операций отмечен в финансовых сервисах, онлайн-сервисах, курьерские услуги.

По мнению экспертов, падение трат клиентов по картам на 30% повлекло за собой и падение доходности банков. Банки получали наиболее высокие комиссии от эквайринга по многим категориям, которые сейчас оказались недоступны или невостребованы: авиабилеты, путешествия, кафе и рестораны, развлечения, транспорт, одежда и обувь. Если пессимистические экономические прогнозы подтвердятся, общий объем покупок по картам в ближайшие год-два будет ограничен слабым потребительским спросом, вызванным падением доходов россиян, что приведет к еще большему сокращению доходов банков от карточных операций, предупреждают эксперты.