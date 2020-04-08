Банк «Реалист» предлагает вклад «Время роста» . Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, 100 долларов или евро.

Срок — от 95 до 370 дней. Процентные ставки в рублях составляют 4,4—5,8%, в долларах — 0,2—0,6%, в евро — 0,01% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия договора.

Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка — 300 тыс. рублей, 3 тыс. долларов/евро. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет и могут капитализироваться.