Банк «Оранжевый» повысил ставки по трем вкладам в рублях. Так, вклад «Можно все» (на один и два года) можно открыть на сумму от 100 тыс. рублей под 5,6–5,9%, от 500 тыс. рублей – под 5,7–6% годовых. Прежние ставки – 5,4–5,8%.

Вклад «Привилегия» (от 3 млн рублей на полтора года) размещается под 6,3% годовых (вместо 6%).

Оба вклада пополняемые, с возможностью совершения расходных операций.

Процентная ставка по «Премиальному проценту» (от 100 тыс. рублей на два года) составляет 6,3% годовых (с первого по 180-й день — 6,45%, со 181-го по 370-й день — 6,35%, с 371-го по 540-й день — 6,25%, с 541-го по 730-й день — 6,15% годовых). Прежняя ставка – 6%. При досрочном расторжении договора проценты, начисленные за каждый полный период, сохраняются.

Проценты по всем вышеперечисленным вкладам выплачиваются ежемесячно.