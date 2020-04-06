Правительство РФ рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного кредита для обращения граждан за кредитными каникулами в некоторых регионах, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Уровень 1,5 миллиона рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов. Конечно, в этот перечень входит и Москва, и Санкт-Петербург, и в пределах Дальнего Востока. И, конечно, в этом смысле мы сейчас рассматриваем возможность увеличения данного порога для отдельно взятых субъектов. Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительстве, и я думаю, в ближайшее время решение будет принято», — сказал Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».

Россияне, у которых возникли сложности с платежами по кредиту из-за ситуации с коронавирусом в стране, теперь могут гарантированно получить отсрочку по своим обязательствам. Претендовать на льготный период могут заемщики, чьи ежемесячные доходы упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячным уровнем в прошлом году.

Однако воспользоваться отсрочкой можно будет только, если сумма кредита не превышает определенного порога. Так, кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн рублей, потребкредитам до 250 тыс., автокредитам до 600 тыс. и кредитным картам с лимитом не более 100 тыс.