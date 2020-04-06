При правильном оформлении заемщиком кредитных каникул его персональный кредитный рейтинг не понизится, однако если заемщик, попав в сложное финансовое положение, не успел договориться с банком об изменении условий кредитного договора до наступления срока регулярного платежа и просрочил внесение средств, это будет отражено в кредитной истории. Об этом предупредили в Национальном бюро кредитных историй, посоветовав заемщикам во избежание таких ситуаций не затягивать с оформлением права на льготу.

Отвечая на вопросы пользователей, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков указал, что недавние поправки к закону «О кредитных историях» предусматривают отражение в основной части кредитной истории факта внесения изменений в договор займа (кредита), сделанных в соответствии с новым законом.

«В этом случае кредитор должен в течение пяти дней после изменения договора направить информацию об этом в бюро кредитных историй для внесения соответствующей записи в кредитную историю. Кроме того, из информационной части кредитной истории подлежит исключению информация об отсутствии платежей по договору займа (кредита), которые не уплачены в течение льготного периода, за исключением случаев нарушения сроков уплаты платежей, уменьшенных по требованию заемщика. При правильном оформлении предоставленной кредитором информации факт изменения договора о кредите окажется нейтральным для персонального кредитного рейтинга, то есть его значение не понизится», — разъяснил Волков.

Он обратил внимание заемщиков, что их запросы на изменение условий кредитного договора должны быть подтверждены необходимыми документами по требованию банка. В противном случае факт отсутствия платежей будет зафиксирован в кредитной истории как просрочка с негативными последствиями для персонального кредитного рейтинга.

Между тем пользователей интересовало и влияние на кредитную историю просрочки по кредитным платежам, допущенной до того, как заемщику удалось договориться с банком о кредитных каникулах.

«Если заемщик после попадания в сложные финансовые условия не успел договориться с банком об изменении условий кредитного договора до наступления срока регулярного платежа и просрочил внесение средств, это соответствующим образом будет отражено в его кредитной истории. Соответственно, если платеж так и не осуществлен, то по мере увеличения просрочки качество кредитной истории будет падать, а персональный кредитный рейтинг — снижаться. Во избежание таких ситуаций мы советуем заемщикам не затягивать с оформлением права на льготу, тем более что банку на принятие решения дается пять дней. И в любом случае надо информировать банк заранее о невозможности осуществления платежа, чтобы вместе искать приемлемые решения, потому что банки тоже не заинтересованы в появлении просрочки», — отметил представитель НБКИ.

Он напомнил, что вступивший в действие закон о кредитных каникулах предоставляет право на них заемщикам, чей доход упал на 30% против среднегодового значения. При этом заемщик не должен на момент подачи заявки пользоваться аналогичной льготой, а размер его кредита не должен превышать установленный лимит в 250 тыс. рублей для потребкредитов , 100 тыс. рублей для кредитных карт , 600 тыс. рублей для автокредитов и 1,5 млн рублей для ипотеки .

В числе прочих в НБКИ ответили на вопрос о возможности получить во время кредитных каникул заем в другом банке.



«Закон о кредитных каникулах не ограничивает заемщика в возможности обратиться за новым кредитом. Однако заемщик должен помнить, что изменение условий кредитного договора будет отражено в кредитной истории. Несмотря на то, что этот факт имеет нейтральный статус для персонального кредитного рейтинга и не снижает его значения, новый банк при рассмотрении заявки может задать уточняющие вопросы о кредитоспособности потенциального клиента, так как факт предоставления льготы свидетельствует о снижении доходов гражданина не менее чем на 30% от среднемесячного значения за последний календарный год», — отметил Волков.