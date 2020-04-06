Мосгорсуд продлил до 13 мая срок домашнего ареста в отношении директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера фонда Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд продлил срок домашнего ареста до 13 мая 2020 года», — сказала собеседница агентства.

Ранее на тот же срок суд оставил под домашним арестом двух других фигурантов дела — основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и партнера компании Филиппа Дельпаля.

Компания Baring Vostok занимается прямыми инвестициями в акции компаний на постсоветском пространстве. Майкл Калви основал компанию в 1994 году. Калви обвинялся в особо крупном мошенничестве при заключении сделки по покупке банком «Восточный» акций компании «Первое коллекторское бюро», но в декабре следствие изменило обвинение на растрату. Следствие считает, что цена на актив была завышена, а сделка принесла банку убытки.



Следственные органы ссылаются на аудиторское заключение PricewaterhouseCoopers о заключенной сделке, которым проданные акции оцениваются в 600 тыс. рублей, что, по мнению следователя, говорит о совершении преступления.

При этом Дельпаль пояснял, что экспертиза оценила спорные акции в 254 млн рублей, заявив, что оценка не может быть полной без активов, связанных с акциями, а это, по его мнению, уже сумма в 4 млрд рублей.

В настоящее время следствие по уголовному делу завершено, обвиняемые вместе со своими защитниками знакомятся с материалами уголовного дела, объем которого составляет 75 томов.

Предприниматель отрицает обвинения в свой адрес, заявляя, что сделка была совершена и одобрена всеми заинтересованными сторонами вне зависимости от квалификации этого деяния.



Также Калви подчеркнул, что заявление в правоохранительные органы подал член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Настоящей причиной своего ареста предприниматель считает крупный корпоративный конфликт, связанный с контролем над банком двух групп акционеров: Baring Vostok и выходцев из Юниаструм Банка (реорганизован и присоединен к «Восточному» в начале 2017 года).