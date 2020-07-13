Консенсуса между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти пока нет, все решится в день заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки заседания секретариатом ОПЕК.

«Консенсуса между главными странами формата, речь идет о России и Саудовской Аравии, по сокращению нефтедобычи пока нет. Скорее всего, все решится в день заседания. Пока трудно прогнозировать итоги», — сказал источник.



По его словам, «когда изначально планировалось провести заседание 6 апреля, проект соглашения уже был готов». «Некоторые участники даже были согласны, но все сорвалось из-за позиции Саудовской Аравии, которая была не согласна с квотами. Поэтому пока не ясно, что будет на этот раз, но подготовка к заседанию идет», — уточнил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ею добычи, объявление о готовности предоставить скидки. При этом Путин и министр энергетики РФ Александр Новак заявили, что рынок требует совместных действий, на которые российские нефтяники готовы пойти, но вместе с ОПЕК+ и такими крупнейшими нефтедобытчиками, как США. Все вместе страны могли бы сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки от докризисного уровня I квартала, сказал Путин.

