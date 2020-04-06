Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов до 6 мая 2020 года в связи с объявленными президентом РФ нерабочими днями в рамках противодействия коронавирусу, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Все договоры аренды, заключенные для хранения ценностей, заканчивающиеся в период с 1 марта по 5 мая 2020 года включительно, будут продлены банком автоматически. Клиенту не придется специально обращаться в банк, дополнительная плата с клиентов взиматься не будет», — говорится в релизе.

Договоры аренды, заключенные для осуществления расчетов, в том числе по сделкам с недвижимостью, исполняются в соответствии с изначальными условиями. При этом, учитывая текущую ситуацию, банк увеличил с 20 до 35 дней сроки вскрытия сейфов при возникновении просрочки выполнения условий договора.

Доступ к арендованным сейфам осуществляется согласно графику работы отделений банка. Экстренные ситуации рассматриваются банком в индивидуальном порядке.