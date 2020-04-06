Оператор фиксированной связи «Ростелеком» не будет отключать абонентов, у которых образовалась задолженность в условиях текущего кризиса, рассказал президент компании Михаил Осеевский в интервью РБК . По его словам, это важно для абонентов домашней телефонии, среди которых много возрастных людей, они, как правило, не пользуются онлайн-платежами. Также оператор решил не отключать в ближайшее время малый и средний бизнес (МСБ), если будет задержка в оплате счетов.

«Решили увеличить доступную скорость Интернета в домохозяйствах до максимально технически возможного уровня без дополнительной платы. Активно умощняем сети, где это необходимо. Не будем отключать доступ к услугам при возникновении текущей задолженности. Это важно для абонентов домашней телефонии, среди которых много возрастных людей, они, как правило, не пользуются онлайн-платежами», — рассказал Осеевский о действиях оператора для клиентов в период изоляции.

«Люди теряют работу или находятся под угрозой ее потерять. Под ударом малый и средний бизнес, особенно в сфере услуг. Они все наши клиенты, настоящие или потенциальные. Меры, предложенные главой государства, безусловно, поддержат и людей, и малый бизнес. Мы со своей стороны решили не отключать в ближайший период малый и средний бизнес, если будет задержка в оплате счетов», — сообщил президент «Ростелекома».

По словам Осеевского, компания разработала план по противодействию эпидемии, в который вошел комплекс действий по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты, стабильности работы технического и IТ-блока и организации закупок. Он допустил, что выполнение плана может привести к росту дебиторской задолженности со стороны клиентов «Ростелекома». По итогам 2019 года дебиторская задолженность со стороны заказчиков и покупателей «Ростелекома» составила 40,5 млн рублей, что на 6 млн меньше аналогичного показателя 2018 года.

Из-за пандемии компания также увеличила доступную скорость Интернета в домохозяйствах до максимально технически возможного уровня без дополнительной платы и повысила мощность сетей на территориях, где это необходимо. «Мы открыли бесплатный доступ к отечественным фильмам, сериалам, мультфильмам, детскому образовательному контенту в интерактивном ТВ и видеосервисе Wink. И сразу же увидели резкий, в восемь — десять раз, рост просмотра контента», — рассказал Осеевский.